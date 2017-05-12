Страны СНГ создадут единую базу заключенных

Пенитенциарные службы стран СНГ намерены создать общую базу данных, куда будут включены лица, осужденные за совершение тяжких преступлений.

Основная цель проекта – отслеживание террористов и экстремистов. По словам замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерия Максименко, база может быть создана в течение полугода, пишет «Российская газета».

«У таких людей не должно быть возможности после освобождения спокойно пересекать границы наших стран - без учета и контроля, и продолжать свою преступную деятельность», - заявил он.

Максименко отметил, что Совет руководителей пенитенциарных служб стран СНГ принял решение о более тесном сотрудничестве с Антитеррористическим центром содружества, дабы выступить «против этого врага широким фронтом».

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Места: Россия, СНГ
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