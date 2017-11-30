Страны ОПЕК продлили ограничение на добычу нефти
Министры государств, входящих в ОПЕК, решили продлить действие соглашения о сокращении объемов добычи нефти.
Целью данной меры является снижение коммерческих запасов нефти в мире до среднего уровня за последние пять лет. По словам генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, соглашение действительно работает, а выполнение его странами сообщества – беспрецедентно.
В прошлый раз соглашение продлевалось в мае – до конца марта 2018 года. Теперь участники ОПЕК договорились о том, что оно будет действовать до конца будущего года, передает РИА «Новости».
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