Страны НАТО получили «Новичок» 20 лет назад

Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым предположительно были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь в Великобритании, известно странам НАТО с начала 1990-х годов.

Первоначально оно оказалось в распоряжении немецкой разведки. По сведениям местных СМИ, вещество было ввезено в страну перебежчиком из России, работавшим на разведку Германии. Анализ «Новичка» был проведен в одной из шведских лабораторий. Получив его формулу, Берлин поделился ею с союзниками по НАТО, сообщает «Интерфакс».

Публично о существовании вещества было решено не объявлять, дабы не портить взаимоотношения между российским и немецким правительствами.