Страны G7 готовы ввести новые санкции против России

Страны G7 могут ужесточить санкции против России, «если действия Москвы того потребуют», говорится в заявлении глав МИД «Большой семерки» по итогам встречи, прошедшей в Торонто.

Кроме того, на встрече Россию обвинили во внесении дестабилизирующего фактора в мировые отношения, однако не отказались от сотрудничества в вопросах глобальных вызовов и региональных кризисов.

Главы МИД также заявили, что снятие санкций против России «связано с полным и необратимым выполнением Россией Минских договоренностей». 6 апреля США ужесточили ограничительные меры против России.

В список вошли семь российских бизнесменов, 17 российских чиновников, а также 14 компаний, сообщает «Национальная служба новостей».