Страны Балтии упростили перемещение войск НАТО по своим территориям
Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подписали в Брюсселе договор об упрощенном передвижении войск НАТО по территориям данных стран.
По словам главы оборонного ведомства Эстонии Маргуса Цахкна, в сответтвии с договором, к середине года должна быть достигнута юридическая способность в течение суток принять подразделение быстрого реагирования альянса. За 48 часов страны-участник договора должны принять предварительно дислоцируемые подразделения.
«Бюрократия и границы стран альянса не должны препятствовать готовности и быстрой дислокации войск союзников НАТО», - цитирует министра РИА «Новости».
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