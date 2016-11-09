В странах СНГ запустят единое платежное пространство

В скором времени граждане стран СНГ смогут без каких-либо ограничений пользоваться банковскими картами системы «Мир» на всей территории Содружества.

Россия, Армении, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан договорились о создании общего платежного пространства. Его запуск может состояться через несколько месяцев, после проработки сторонами ряда организационно-правовых вопросов, передает ТВЦ.

В частности, необходимо объединить в одну сеть банкоматы и терминалы, наладить выпуск чиповых карт, а также урегулировать перевод межстрановых расчетов в национальные валюты.

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