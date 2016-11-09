В странах СНГ запустят единое платежное пространство
В скором времени граждане стран СНГ смогут без каких-либо ограничений пользоваться банковскими картами системы «Мир» на всей территории Содружества.
Россия, Армении, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан договорились о создании общего платежного пространства. Его запуск может состояться через несколько месяцев, после проработки сторонами ряда организационно-правовых вопросов, передает ТВЦ.
В частности, необходимо объединить в одну сеть банкоматы и терминалы, наладить выпуск чиповых карт, а также урегулировать перевод межстрановых расчетов в национальные валюты.
Следующая новость В санкционный список ЕС попали все депутаты Госдумы от Крыма
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии