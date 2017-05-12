В странах ЕАЭС появится система оповещения об опасных товарах

Государства-участники Евразийского экономического союза создадут единую систему оповещения о товарах, представляющих опасность для жизни и здоровья.

Инициатива ее создания принадлежит Министерству экономики Армении. Предполагается, что база данных будет утверждена уже в нынешнем году, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на «Известия».

В базу будут внесены сведения как о некачественных товарах и услугах, так и недобросовестных производителях. Благодаря ей опасные товары на прилавках магазинов смогут распознать не только контролеры, но и сами потребители.

«Единая система оповещения необходима, чтобы была возможность в течение короткого промежутка времени снимать с полок магазинов опасный товар в странах-участницах ЕАЭС», - отметил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, ЕАЭС
События: экономика
Следующая новость СМИ узнали сроки начала сноса пятиэтажек в Москве

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО