В странах ЕАЭС появится система оповещения об опасных товарах

Государства-участники Евразийского экономического союза создадут единую систему оповещения о товарах, представляющих опасность для жизни и здоровья.

Инициатива ее создания принадлежит Министерству экономики Армении. Предполагается, что база данных будет утверждена уже в нынешнем году, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на «Известия».

В базу будут внесены сведения как о некачественных товарах и услугах, так и недобросовестных производителях. Благодаря ей опасные товары на прилавках магазинов смогут распознать не только контролеры, но и сами потребители.

«Единая система оповещения необходима, чтобы была возможность в течение короткого промежутка времени снимать с полок магазинов опасный товар в странах-участницах ЕАЭС», - отметил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.