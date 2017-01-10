19 стран выступили за отстранение России от всех международных соревнований

В связи с публикацией второй части доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена о допинговых нарушениях во время Олимпиады-2014 в Сочи Национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить всех международных турниров.

«С новыми неопровержимыми доказательствами существования в России системы сокрытия допинга, которые выявил Ричард Макларен и его комиссия, руководящая группа NADO призывает к исключению российских спортивных организаций из всех международных соревнований, пока спортивные и антидопинговые системы в России не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом», — цитирует текст заявления RT со ссылкой на Twitter журналиста BBC Дэн Роан.

Лидеры NADO также призвали международные федерации лишить Россию всех международных турниров.

Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов не нашел в представленных Маклареном данных доказательств вины россиян, хотя и открыл дисциплинарные дела в отношении 29 биатлонистов, имена которых держатся в секрете.

Президент Международной федерации лыжных видов спорта Джанфранко Каспер выступил против отстранения сборной России по лыжным гонкам от участия в соревнованиях, так как тоже не нашел для этого достаточных оснований.

Международная федерация бобслея и скелетона в начале недели объявила о снятии временного отстранения от соревнований четверых российских скелетонистов в связи с отсутствием к ним претензий.

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