Ряд стран ЕС не готовы к отмене виз с Украиной

Глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что ряд стран ЕС не готовы отменить визы для граждан Украины. В связи с этим процесс либерализации визового режима не может быть ускорен.

Речь, по его словам, идет о Бельгии, Германии, Италии и Франции, сообщает «Украинская правда». Шульц подчеркнул, что задержка отмены виз никак не связана с предстоящими выборами во Франции, поскольку оговорки есть у целого ряда стран. «Это зависит не от результатов выборов во Франции, а от способности членов ЕС прийти к согласию, - цитирует его издание.

Кроме того, глава ЕП напомнил о том, что Соглашение об ассоциации так и не ратифицирован Нидерландами. «Поэтому мы должны обсуждать не только визовую либерализацию, а также то, чтобы Соглашение заработало», - отметил Шульц.

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