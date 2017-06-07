Стражи Исламской революции пообещали отомстить за теракты

Корпус Стражей Исламской революции Ирана пригрозил террористам местью за нападение в Тегеране.

Бригадный генерал Хуссейн Салами заявил, что месть будет направлена не только непосредственно на террористов, но и на тех, чьей поддержкой они пользуются, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Кроме того, в причастности к теракту Стражи Исламской революции подозревают Саудовскую Аравию. Они утверждают, что Эр-Рияд поддерживает террористическую группировку ДАИШ (запрещена в РФ), взявшую на себя ответственность за произошедшее, а также связывают теракт с недавней встречей лидеров Саудовской Аравии и США, передает «Интерфакс».

Сегодня утром в Тегеране подверглись нападению здание парламента и мавзолей аятоллы Хомейни. В результате погибли 12 человек и еще около 40 были ранены.