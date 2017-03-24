Страховые пенсии россиян автоматически вырастут на 0,38 процента с 1 апреля

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил журналистам, что страховые пенсии россиян будут автоматически дополнительно проиндексированы на 0,38 процента с 1 апреля 2017 года.

- Это дополнительная индексация, она автоматически вытекает из закона. Есть закон о бюджете Пенсионного фонда, в нем стоит стоимость пенсионного коэффициента с 1 апреля, которая составляет в итоге 5,8 процента по отношению к прошлому году, — цитирует Топилина РИА «Новости».

Ранее правительство с 1 февраля повысило социальные пенсии на 5,4 процента, при этом в бюджете ПФР на 2017 год была запланирована индексация на 5,8 процента.

В начале марта в Министерстве труда заявили, что Минфин выступил против дополнительной индексации страховых пенсий с 1 апреля, из-за чего Топилин обратился за разъяснениями в Минюст.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля будут проиндексированы на 1,5 процента также социальные пенсии. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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