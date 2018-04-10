Страховщики потеряли более 140 млрд долларов на стихийных бедствиях

В прошлом году страховые компании по всему миру выплатили пострадавшим от стихийных бедствий в общей сложности 144 миллиарда долларов.

Швейцарская страховая компания Swiss Re называет этот показатель рекордом. При этом отмечается, что большая часть выплат пришлась на последствия от ураганов «Ирма», «Мария» и «Харви». Она составила 92 миллиарда долларов, что составляет порядка 0,5% ВВП США.

Метеорологи отмечают, что в текущем году, как и в прошлом, в Атлантике будет наблюдаться повышенная штормовая активность. В то же время они надеются, что столь разрушительных ураганов все же не будет, передает «Интерфакс».