Страховщики потеряли более 140 млрд долларов на стихийных бедствиях
В прошлом году страховые компании по всему миру выплатили пострадавшим от стихийных бедствий в общей сложности 144 миллиарда долларов.
Швейцарская страховая компания Swiss Re называет этот показатель рекордом. При этом отмечается, что большая часть выплат пришлась на последствия от ураганов «Ирма», «Мария» и «Харви». Она составила 92 миллиарда долларов, что составляет порядка 0,5% ВВП США.
Метеорологи отмечают, что в текущем году, как и в прошлом, в Атлантике будет наблюдаться повышенная штормовая активность. В то же время они надеются, что столь разрушительных ураганов все же не будет, передает «Интерфакс».
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