Страховщики будут получать данные о пациентах только с их согласия

Медучреждения не будут отдавать страховщикам данные о пациентах без их согласия, рассказал первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По его словам, законопроект о допуске страховых компаний к медицинской тайне, автором которого является депутат Владислав Резник, был неправильно интерпретирован СМИ.

Депутат напомнил, что сегодня для получения определенных видов страховых выплат работники должны представить страховщикам выписку или справку, что работник болел.

Новый законопроект предоставляет право страховым компаниям с письменного разрешения работника эту же информацию запрашивать, но только в электронном виде.

«То есть просто, чтобы человека не гонять туда-сюда и облегчить ему жизнь, а никакой тайны при этом не разглашается», - рассказал Исаев в интервью «Парламентской газете».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: здоровье
Организации: Дума, Единая Россия
Следующая новость «Ростех» набирает на работу заключенных из колоний

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО