Страховщики будут получать данные о пациентах только с их согласия

Медучреждения не будут отдавать страховщикам данные о пациентах без их согласия, рассказал первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По его словам, законопроект о допуске страховых компаний к медицинской тайне, автором которого является депутат Владислав Резник, был неправильно интерпретирован СМИ.

Депутат напомнил, что сегодня для получения определенных видов страховых выплат работники должны представить страховщикам выписку или справку, что работник болел.

Новый законопроект предоставляет право страховым компаниям с письменного разрешения работника эту же информацию запрашивать, но только в электронном виде.

«То есть просто, чтобы человека не гонять туда-сюда и облегчить ему жизнь, а никакой тайны при этом не разглашается», - рассказал Исаев в интервью «Парламентской газете».