Страхователей хотят обязать отчитываться перед властью

В Госдуме хотят ввести обязанность для страховых копаний, работающих в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС), предоставлять отчеты в законодательные органы регионов.

По словам члена думского комитета по бюджету Айрата Фаррахова, соответствующий законопроект уже разрабатывается и в скором времени будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

«Наше предложение заключается в том, что страховая компания должна направлять отчет о своей деятельности, а конкретнее о том, каким образом она защищала права застрахованных граждан», - пояснил депутат «Парламентской газете». Форму для таких отчетов должно будет разработать правительство России.

Фаррахов подчеркнул, что отчеты страховых компаний должны носить конкретный и объективный характер. Благодаря им власти регионов смогут эффективнее решать вопросы охраны здоровья и защиты прав застрахованных граждан.