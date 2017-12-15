Страхователей хотят обязать отчитываться перед властью
В Госдуме хотят ввести обязанность для страховых копаний, работающих в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС), предоставлять отчеты в законодательные органы регионов.
По словам члена думского комитета по бюджету Айрата Фаррахова, соответствующий законопроект уже разрабатывается и в скором времени будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.
«Наше предложение заключается в том, что страховая компания должна направлять отчет о своей деятельности, а конкретнее о том, каким образом она защищала права застрахованных граждан», - пояснил депутат «Парламентской газете». Форму для таких отчетов должно будет разработать правительство России.
Фаррахов подчеркнул, что отчеты страховых компаний должны носить конкретный и объективный характер. Благодаря им власти регионов смогут эффективнее решать вопросы охраны здоровья и защиты прав застрахованных граждан.
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