Страхователей хотят обязать отчитываться перед властью

В Госдуме хотят ввести обязанность для страховых копаний, работающих в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС), предоставлять отчеты в законодательные органы регионов.

По словам члена думского комитета по бюджету Айрата Фаррахова, соответствующий законопроект уже разрабатывается и в скором времени будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

«Наше предложение заключается в том, что страховая компания должна направлять отчет о своей деятельности, а конкретнее о том, каким образом она защищала права застрахованных граждан», - пояснил депутат «Парламентской газете». Форму для таких отчетов должно будет разработать правительство России.

Фаррахов подчеркнул, что отчеты страховых компаний должны носить конкретный и объективный характер. Благодаря им власти регионов смогут эффективнее решать вопросы охраны здоровья и защиты прав застрахованных граждан.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: здоровье
Организации: Дума, Правительство
Следующая новость Правительство России разрешило курить гражданам у подъездов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО