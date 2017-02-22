Страх помог изучить память мозга

Американские ученые хотят изучить головной мозг, используя воспоминания живых существ, которые до этого испытали страх. Над исследованием работают эксперты из университетов Брейлорского и Райса.

Специалисты убеждены, что после разгадки особенностей головного мозга запоминать шокирующие события, вызывающие страх, можно будет решить проблему с такими заболеваниями, как например Альцгеймер, - сообщают «Актуальные новости».

Исследование проводится на мышах при помощи электричества. В одном из опытов мышь не хотела бежать дальше, так как запоминала, что в конце пути получала небольшой электрический разряд.