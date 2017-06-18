Стоун изменил продолжительность фильма про Путина без согласования с Кремлем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что режиссер фильма о Путине Оливер Стоун сам инициировал увеличение продолжительности картины с двух до четырех часов.

Как пишет агентство Ura.ru, изначально планировался двухчасовой формат фильма. Однако после завершения работы Стоун заявил, что не станет сокращать картину.

ТАСС приводит слова пресс-секретаря президента: «Когда были закончены съемки, но еще не было, как сказал Оливер, ни монтажа, ничего не было, позвонил его продюсер и сказал, что это не будет двухчасовой фильм». На все попытки договориться с режиссером урезать картину создатель фильма отвечал: «Я не буду резать практически ничего».

19 июня фильм американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» выйдет на Первом канале.