Стороны сирийского конфликта договорились об эвакуации населения из Фуа и Кефрайя
Стороны сирийского конфликта достигли соглашения об эвакуации гражданского населения из восточной части Алеппо.
По словам одного из лидеров сирийских мятежников Фарука Абу-Бакра, в ходе операции будут эвакуированы жители двух шиитских населенных пунктов - Фуа и Кефрайя.
Эвакуацию боевиков и их семей из восточных кварталов Алеппо пришлось приостановить из-за начавшихся обстрелов.
Представители проправительственного шиитского ополчения потребовали обеспечить эвакуацию населения Фуа и Кефрайи, чтобы продолжить эвакуацию из восточного Алеппо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Al Arabiya.
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