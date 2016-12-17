Стороны сирийского конфликта договорились об эвакуации населения из Фуа и Кефрайя

Стороны сирийского конфликта достигли соглашения об эвакуации гражданского населения из восточной части Алеппо.

По словам одного из лидеров сирийских мятежников Фарука Абу-Бакра, в ходе операции будут эвакуированы жители двух шиитских населенных пунктов - Фуа и Кефрайя.

Эвакуацию боевиков и их семей из восточных кварталов Алеппо пришлось приостановить из-за начавшихся обстрелов.

Представители проправительственного шиитского ополчения потребовали обеспечить эвакуацию населения Фуа и Кефрайи, чтобы продолжить эвакуацию из восточного Алеппо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Al Arabiya.