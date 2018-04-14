В сторону Сирии выпущено более ста ракет
По сирийским объектам США, Британия и Франция выпустили более ста ракет, сообщили в Минобороны России.
Удары наносились как с моря, так и с воздуха. США использовали крылатые ракеты класса «воздух-земля». В сирийском штабе уточнили, что было нанесено 110 ракетных ударов, передает РИА «Новости».
Вашингтон вместе с союзниками атаковали Сирию утром 14 апреля. Белый дом объяснил эти действия ответом на применение химоружия в Думе.
Некоторые американские политики назвали решение президента США Дональда Трампа незаконным: он нанес удары без одобрения законодателей, нарушив первую статью Конституции страны (она предполагает, что разрешение на ведение войны президенту дает конгресс).
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