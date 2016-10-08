Сторонники Трампа осудили его за высказывания о женщинах
Члены Республиканской партии США осудили высказывания кандидата в президенты этой страны Дональда Трампа о женщинах.
Миллиардер в непристойной форме 11 лет назад высказался о противоположном поле, сообщает AP.
Конкурент Трампа в предвыборной гонке, сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз сказал, что эти слова «возмутительны и неприемлемы» и «для них просто не может быть оправдания».
Еще один бывший соперник Трампа, сенатор от Флориды Марко Рубио, назвал его комментарии «вульгарными и вопиющими».
В 2005 году Трамп позволил себе сказать, что пытался переспать с замужней женщиной. Кроме того, он добавил, что мог себе позволить поцеловать любую женщину и трогать ее там, где захочет.
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