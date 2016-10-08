Сторонники Трампа осудили его за высказывания о женщинах

Члены Республиканской партии США осудили высказывания кандидата в президенты этой страны Дональда Трампа о женщинах.

Миллиардер в непристойной форме 11 лет назад высказался о противоположном поле, сообщает AP.

Конкурент Трампа в предвыборной гонке, сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз сказал, что эти слова «возмутительны и неприемлемы» и «для них просто не может быть оправдания».

Еще один бывший соперник Трампа, сенатор от Флориды Марко Рубио, назвал его комментарии «вульгарными и вопиющими».

В 2005 году Трамп позволил себе сказать, что пытался переспать с замужней женщиной. Кроме того, он добавил, что мог себе позволить поцеловать любую женщину и трогать ее там, где захочет.