Сторонники Михаила Саакашвили взяли штурмом Октябрьский дворец в Киеве

Сторонники бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили штурмом взяли здание Октябрьского дворца в Киеве.

Как сообщает «РИА Новости», активисты взломали дверь и, войдя в здание, забаррикадировались внутри. Полиция применила против них огнетушители.

В ходе штурма раздались три сильных хлопка. Известно о нескольких пострадавших, в которых попал порошок от огнетушителей.

Ранее Михаил Саакашвили призвал своих сторонников организовать в здании дворца штаб координационного совета акции протеста.