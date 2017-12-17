Сторонники Михаила Саакашвили взяли штурмом Октябрьский дворец в Киеве
Сторонники бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили штурмом взяли здание Октябрьского дворца в Киеве.
Как сообщает «РИА Новости», активисты взломали дверь и, войдя в здание, забаррикадировались внутри. Полиция применила против них огнетушители.
В ходе штурма раздались три сильных хлопка. Известно о нескольких пострадавших, в которых попал порошок от огнетушителей.
Ранее Михаил Саакашвили призвал своих сторонников организовать в здании дворца штаб координационного совета акции протеста.
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