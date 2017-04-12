Сторонники «Единой России» предлагают ужесточить наказание за обман стариков
«Клуб сторонников» партии «Единая Россия» предложил ужесточить наказание за мошеннические действия в отношении пожилых людей. С такой инициативой выступил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии, депутат Государственной Думы Сергей Боярский.
По его мнению, пенсионеры являются одной из самых незащищенных перед аферистами групп населения, поэтому «Клуб сторонников» подготовил резолюцию с конкретными предложениями в каждом регионе РФ.
Также клуб намерен обратиться к руководству Сбербанка и Почты России с просьбой разработать специальную памятку для операционистов, чтобы предупреждать пожилых вкладчиков при снятии крупной суммы денег, сообщает «Федерал пресс».
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