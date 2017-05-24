Сторонник Навального назвал его мошенником

Студент Омского университета и волонтер предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко обвинил оппозиционера в обмане своих сторонников, а также попросил вернуть ему пожертвованные ранее деньги.

Студент написал на своей странице в социальной сети, что заинтересовался деятельностью Навального после публикации фильма «Он вам не Димон», а на следующий день после митингов 26 марта записался в волонтеры оппозиционера. Кроме того, он рассказал, что несколько раз переводил на счета Навального пожертвования, собираемые оппозиционером на предвыборную президентскую кампанию. В качестве доказательства, студент приложил квитанции, подтверждающие переводы денежных средств.

«И вот сегодня я узнал, что Алексей по закону не может участвовать в выборах – вступило в силу решение суда», - возмутился Волощенко.

Он также усомнился в правдивости слов Навального относительно скорой отмены решения суда ЕСПЧ, отметив, что для отмены первого приговора потребовалось около трех лет.

«Алексей продолжает убеждать, что все нормально и уговаривает скидывать ему деньги», - сказал студент, призвав оппозиционера услышать своих сторонников и вернуть деньги, которые были перечислены ему на предвыборную кампанию.

«И прекрати то, что иначе как мошенничеством и обманом назвать нельзя», – цитирует «Федерал пресс» слова Волощенко.