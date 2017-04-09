На стороне ВСУ обнаружили «женщин-снайперов» из Европы

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко рассказал, что на стороне Киева воюют «женщины-снайперы».

Он заявил: «Наша разведка продолжает фиксировать активизацию иностранных наемников на линии соприкосновения, среди которых отмечены группы снайперов, в большинстве случаев это женщины из Латвии, Литвы и Польши».

Как сообщает РБК, представители самопровозглашенных республик регулярно сообщают о воюющих на стороне ВСУ и Национальной гвардии иностранцах. Ранее Марочко заявлял о том, что украинское командование обнаружило сотни наемных военных из Канады, Прибалтики, Польши и Грузии.

Накануне разведка ДНР рассказала о размещении в порту Мариуполя «исламского батальона» численностью около 500 человек. Это подразделение осуществляет охрану складов с ракетно-артиллерийским оружием и контролирует порт.

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