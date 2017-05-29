Стоматолог в Петербурге удаляла пациентам здоровые зубы
Четыре человека пострадали от деятельности врача-стоматолога в Санкт-Петербурге, которая удаляла пациентам здоровые зубы.
Как уточняется в материале, врач удалила одной из пациенток 22 здоровых зуба, а также установила некачественные металлокерамические конструкции.
За новую «улыбку» пострадавшая 43-летняя жительница Петербурга заплатила клинике 843 тысячи рублей, сообщает Life.
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