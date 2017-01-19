Столтенберг заявил о резком росте кибератак на системы НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в прошлом году значительно участились случаи хакерских атак на системы альянса.

По его словам, по сравнению с 2015 годом, число кибератак возросло на 60% и составило порядка 500 случаев ежемесячно, сообщает издание Die Welt. Глава НАТО отметил, что большинство атак было организовано государственными учреждениями других стран.

«Я крайне обеспокоен подобным развитием ситуации. Киберзащита станет одной из ключевых тем на следующем саммите НАТО», - цитирует издание Столтенбрега.