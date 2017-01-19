Столтенберг заявил о резком росте кибератак на системы НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в прошлом году значительно участились случаи хакерских атак на системы альянса.
По его словам, по сравнению с 2015 годом, число кибератак возросло на 60% и составило порядка 500 случаев ежемесячно, сообщает издание Die Welt. Глава НАТО отметил, что большинство атак было организовано государственными учреждениями других стран.
«Я крайне обеспокоен подобным развитием ситуации. Киберзащита станет одной из ключевых тем на следующем саммите НАТО», - цитирует издание Столтенбрега.
Следующая новость СМИ сообщили о появлении смартфона для православных
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии