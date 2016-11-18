Столтенберг заявил о полной поддержке слов Трампа о необходимости диалога с Россией

В интервью AFP генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полностью разделяет и поддерживает слова победившего на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа о необходимости вести диалог с Москвой.

- Я слышал, что Дональд Трамп заявлял, что он хочет диалога с русскими. Россия – наш самый большой сосед, и таковым она останется. Мы ни в коем случае не можем изолировать Россию, так что мы должны стремиться к тому, чтобы поддерживать с ней более конструктивные отношения, - цитирует Столтенберга ТАСС.

Глава Североатлантического альянса подчеркнул также, что с нетерпением ждет вступления Трампа в должность, чтобы начать совместную работу.

- Я с нетерпением ожидаю совместной работы с избранным президентом Трампом и возможности приветствовать его здесь, в Брюсселе, на саммите НАТО, который пройдет в следующем году, - отметил генеральный секретарь блока.