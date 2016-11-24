Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО планов вступать конфронтацию с Россией

Выступая перед студентами и преподавателями Оксфордского университета, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не собирается вступать в конфронтацию с Россией.

- Мы не хотим новой холодной войны и не ищем конфронтации с Россией. Мы оставляем открытой возможность политического диалога с Россией, и мы не усиливаем нашу оборону, как если бы мы хотели войны, мы создаем мощные средства сдерживания, потому что мы знаем, что это лучший способ чтобы избежать войны, - цитирует Столтенберга ТАСС.

Глава альянса выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку НАТО при новой администрации Белого дома.

- Я абсолютно уверен в том, что Соединенные Штаты продолжат быть привержены целям НАТО, коллективной безопасности и американским гарантиям в области безопасности для Европы, - подчеркнул Столтенберг.

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Места: Россия
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