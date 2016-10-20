Столтенберг заявил о готовности в ближайшее время провести Совет Россия – НАТО

Выступая перед журналистами по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что руководство альянса готово в ближайшее время провести заседание Совета Россия – НАТО.

- НАТО готова в ближайшее время провести заседание Совета Россия – НАТО, однако дата пока не определена. Мы проводим консультации с Россией, - цитирует Столтенберга ТАСС.

Глава блока высказался также по поводу выхода российских военных кораблей в Средиземное море, выразив опасение, что они могут быть использованы для нанесения ударов по сирийскому Алеппо.

- Россия имеет право направлять свои силы в международные воды. Но мы озабочены, что эта авианосная группа может быть использована для ударов по Алеппо, - подчеркнул генсек Североатлантического альянса.