Столтенберг высказался за диалог между НАТО и Россией

Генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии прямой угрозы членам альянса со стороны России и необходимости поддержания диалога с Москвой.

«Я придерживаюсь мнения, что важно говорить с россиянами… Разумеется, чтобы быть в состоянии общаться с Россией, мы должны говорить на одном языке», - цитирует главу альянса ТАСС.

Столтенберг также отметил, что не видит смысла в сравнении России с ДАИШ (группировка запрещена в РФ) относительного того, кто из них представляет большую опасность для НАТО. Он добавил, что цель альянса состоит в уничтожении группировки.

В то же время он заявил, что НАТО не станет вмешиваться в ситуацию в Сирии. Такое вмешательство без «ясного мандата ООН» чревато усугублением конфликта и его разрастанием, подчеркнул Столтенберг.