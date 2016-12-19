Столтенберг вновь подчеркнул разность в подходах к безопасности России и НАТО

Комментируя итоги Совет Россия – НАТО на уровне постоянных представителей генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что стороны придерживаются разных подходов по вопросам безопасности.

- Союзники и Россия придерживаются разных взглядов. И наша встреча не означает возвращение к обычной практике отношений. Но без обсуждения мы не можем решить наши разногласия и улучшить взаимопонимание, — цитирует Столтенберга РИА «Новости».

По словам главы альянса, НАТО не стремится к конфронтации с Россией, целью блока является «защита союзников и сохранение мира».

- НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы. Все, что мы делаем, в том числе укрепляя наше присутствие на востоке альянса, носит оборонительный характер, является соразмерным и соответствует нашим международным обязательствам, — подчеркнул генсек НАТО.

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