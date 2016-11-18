Столтенберг сообщил о своей «хорошей беседе» с Трампом о будущем НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что у него состоялась телефонная беседа с победившим на президентских выборах в США республиканцем Дональдом Трампом.
«Хороший разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Мы оба подчеркнули сохраняющееся значение НАТО и увеличения расходов на оборону», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Столтенбергом в твиттере.
Ранее генсек НАТО заявил, что ожидает от новой администрации США сохранения курса на обеспечение лидерства страны в НАТО, и выразил надежду, что Трамп будет выполнять обязательства США.
В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно высказывал критические слова в адрес альянса, подчеркивая, что НАТО должно финансироваться не только США, а в равных долях всеми членами альянса.
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