Столтенберг сообщил о своей «хорошей беседе» с Трампом о будущем НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что у него состоялась телефонная беседа с победившим на президентских выборах в США республиканцем Дональдом Трампом.

«Хороший разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Мы оба подчеркнули сохраняющееся значение НАТО и увеличения расходов на оборону», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Столтенбергом в твиттере.

Ранее генсек НАТО заявил, что ожидает от новой администрации США сохранения курса на обеспечение лидерства страны в НАТО, и выразил надежду, что Трамп будет выполнять обязательства США.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно высказывал критические слова в адрес альянса, подчеркивая, что НАТО должно финансироваться не только США, а в равных долях всеми членами альянса.