Столтенберг сообщил о созыве Совета Россия – НАТО 19 декабря

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что очередное заседание Совета Россия – НАТО состоится 19 декабря.

- Заседание СРН намечено на понедельник. На встрече будут обсуждаться вопросы прозрачности военной деятельности в Европе, ситуация на Украине, меры по снижению рисков военных инцидентов и несчастных случаев, - цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее источники в Брюсселе сообщали, что РФ и НАТО обсуждали проведение этой встречи 14 или 15 декабря.

Последняя встреча СРН на уровне послов проходила в Брюсселе 13 июля – через 4 дня после саммита НАТО в Варшаве. С тех пор альянс неоднократно заявлял о намерении провести новую встречу, однако российская сторона неизменно подчеркивала, что в этом будет смысл только тогда, когда альянс будет готов к субстантивному диалогу, а не к простому повторению одних и тех же политических заявлений.