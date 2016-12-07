Столтенберг считает закономерной гибель российских медиков в госпитале в Алеппо

Выступая перед журналистами, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что гибель невинных людей, в том числе российских медиков, является логическим следствием того, что происходит в сирийском Алеппо и лишь подчеркивает необходимость политического урегулирования конфликта.

- То, что мы наблюдаем в Алеппо, где гибнут невинные люди, подчеркивает важность найти политическое решение. Здесь происходит гуманитарная катастрофа, тысячи людей погибли, в том числе невинные люди. Мы наблюдали, что гуманитарные работники были убиты. Основная причина эскалации насилия – это возобновление наступления сирийского режима при поддержке России, - цитирует Столтенберга РИА «Новости».

Генсек альянса также заверил, что НАТО поддержит любые усилия по поиску политического решения сирийской проблематики.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что артиллерийский удар по российскому мобильному госпиталю однозначно был нанесен силами так называемой «умеренной оппозиции» по заранее переданным им координатам. Эти координаты были известны военным структурам США, Великобритании и Франции.