Столтенберг считает закономерной гибель российских медиков в госпитале в Алеппо

Выступая перед журналистами, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что гибель невинных людей, в том числе российских медиков, является логическим следствием того, что происходит в сирийском Алеппо и лишь подчеркивает необходимость политического урегулирования конфликта.

- То, что мы наблюдаем в Алеппо, где гибнут невинные люди, подчеркивает важность найти политическое решение. Здесь происходит гуманитарная катастрофа, тысячи людей погибли, в том числе невинные люди. Мы наблюдали, что гуманитарные работники были убиты. Основная причина эскалации насилия – это возобновление наступления сирийского режима при поддержке России, - цитирует Столтенберга РИА «Новости».

Генсек альянса также заверил, что НАТО поддержит любые усилия по поиску политического решения сирийской проблематики.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что артиллерийский удар по российскому мобильному госпиталю однозначно был нанесен силами так называемой «умеренной оппозиции» по заранее переданным им координатам. Эти координаты были известны военным структурам США, Великобритании и Франции.

Новости по теме
Теги:
Организации: НАТО
Следующая новость Препараты от потери зрения вредят здоровью

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО