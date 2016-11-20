Столтенберг считает Турцию уязвимой
Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция имеет большое значение для НАТО и Европы, однако политическая ситуация внутри страны делает государство весьма уязвимым.
Столтенберг отметил, что Турция играет значительную роль в борьбе с терроризмом из-за своего географического положения. Кроме того, нельзя недооценивать вклад Анкары в решение миграционного кризиса в Европе. Глава НАТО уверен, что альянсу необходимо продолжать сотрудничать с Турцией.
– Турция - важный союзник, но также и уязвимый союзник, – цитирует Столтенберга ТАСС. Сегодня генсек НАТО находится в Стамбуле, у него запланирована встреча с президентом страны Тайипом Эрдоганом. В эти дни Турция принимает Парламентскую ассамблею НАТО.
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