Столтенберг считает Турцию уязвимой

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция имеет большое значение для НАТО и Европы, однако политическая ситуация внутри страны делает государство весьма уязвимым.

Столтенберг отметил, что Турция играет значительную роль в борьбе с терроризмом из-за своего географического положения. Кроме того, нельзя недооценивать вклад Анкары в решение миграционного кризиса в Европе. Глава НАТО уверен, что альянсу необходимо продолжать сотрудничать с Турцией.

– Турция - важный союзник, но также и уязвимый союзник, – цитирует Столтенберга ТАСС. Сегодня генсек НАТО находится в Стамбуле, у него запланирована встреча с президентом страны Тайипом Эрдоганом. В эти дни Турция принимает Парламентскую ассамблею НАТО.