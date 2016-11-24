Столтенберг назвал расширение НАТО фантазиями и предложил России расслабиться

Выступая перед студентами и преподавателями Оксфордского университета, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не разделяет мнение России о том, что альянс расширяется на восток.

- Это не НАТО расширяется, а Польша, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия сами выразили желание присоединиться к альянсу, - цитирует Столтенберга «Интерфакс».

По мнению генсека Североатлантического альянса, каждая страна вправе сама принимать решение, вступать ей в блок или не вступать.

- России следовало бы расслабиться и принять то, что соседи могут сами выбирать свой путь, - заявил Столтенберг.