Столтенберг доволен диалогом на Совете Россия – НАТО

В ходе Совета Россия – НАТО стороны обсуждали ситуацию на Украине, в Афганистане, а также вопросы безопасности в Европе. Об этом журналистов проинформировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

- Мы провели открытую и обстоятельную дискуссию по вопросам, имеющим значение для нашей безопасности, - цитирует Столтенберга ТАСС.

По словам главы Североатлантического альянса, участники переговоров рассказали друг другу о целях и задачах проведения учений «Кавказ-2016» и Trident Juncture.