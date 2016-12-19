Столтенберг доволен диалогом на Совете Россия – НАТО
В ходе Совета Россия – НАТО стороны обсуждали ситуацию на Украине, в Афганистане, а также вопросы безопасности в Европе. Об этом журналистов проинформировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
- Мы провели открытую и обстоятельную дискуссию по вопросам, имеющим значение для нашей безопасности, - цитирует Столтенберга ТАСС.
По словам главы Североатлантического альянса, участники переговоров рассказали друг другу о целях и задачах проведения учений «Кавказ-2016» и Trident Juncture.
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