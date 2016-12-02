Столтенберг анонсировал саммит НАТО в новой штаб-квартире и встречу с Трампом

Главной целью саммита НАТО в 2017 году станет встреча лидеров стран членов блока с новым президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

- Это будет саммит в более узком формате, он даст возможность избранному президенту, будущему президенту США Дональду Трампу встретиться с НАТО. У нас проходило что-то подобное в 2001 году, когда только был избран Джордж Буш, мы провели небольшой саммит в этом здании. Похожая встреча прошла и в 2009 году, — цитирует Столтенберга РИА «Новости».

Глава Североатлантического альянса отметил также, что точная дата проведения саммита пока еще не утверждена, равно как и то, в каком формате она будет проходить.

- Но, вероятнее всего, это будет саммит с незначительным числом встреч, потому что основной его целью будет встреча НАТО с новым президентом США, — отметил генсек НАТО.

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Теги:
Места: США
Организации: НАТО
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