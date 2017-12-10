При столкновении легковушки с грузовиком на Урале погиб ребенок

В результате столкновения грузовика Volvo с легковым автомобилем Nissan на трассе Пермь–Екатеринбург погиб ребенок.

Как сообщает агентство «URA.RU», ДТП произошло в 10.50. 37-летний водитель легковушки при обгоне не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

В аварии погиб мальчик 10-ти лет. Он ехал справа на заднем сиденье автомобиля и был пристегнут ремнями безопасности. Тяжелые травмы получила женщина-пассажир.

Сотрудники ГИБДД сообщили, что легковушка ехала на «лысой» резине – шины оказались сильно изношены.

Ранее из многокилометровой пробки на трассе в Челябинской области эвакуировали два автобуса с детьми.