Столицу ожидает резкое падение атмосферного давления

Что за странные вспышки на Земле снял зонд NASA?

С 2015 года на орбите работает исследовательский аппарат NASA — зонд DSCOVR. Среди множества сделанных им фотографий несколько привлекли особое внимание: на них отчетливо видны странные вспышки в разных уголках Земли. Специалисты нашли им объяснение.