Столицу ожидает резкое падение атмосферного давления
В Москве и области 29 мая синоптики прогнозируют резкое падение атмосферного давления.
Столица окажется в центре очередного циклонического вихря с Северной Атлантики, столбик упадет до отметки 735 мм.
Падение ожидается резким – за ночь давление опустится сразу на 15 мм, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей, отмечает Interfax.
Абсолютный минимум месяца был зафиксирован 29 мая 2001 года и составил 721 мм рт. столба.
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