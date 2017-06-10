В столице задержали топ-менеджера РОСНАНО

Управляющего директора по инвестиционной деятельности компании «РОСНАНО» Андрея Горькова задержали в Москве по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко, «сегодня Андрей Горьков был задержан в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России после приобретения им билета для вылета за рубеж».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ - «Злоупотребление полномочиями».

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