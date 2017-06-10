В столице задержали топ-менеджера РОСНАНО
Управляющего директора по инвестиционной деятельности компании «РОСНАНО» Андрея Горькова задержали в Москве по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко, «сегодня Андрей Горьков был задержан в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России после приобретения им билета для вылета за рубеж».
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ - «Злоупотребление полномочиями».
Следующая новость Папа Римский преподнес президенту Италии русскую икону
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии