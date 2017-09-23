В столице задержали Сергея Удальцова

В ходе несогласованной акции на Страстном бульваре в Москве задержали координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова.

Как уточняет «РИА Новости», он останется в ОВД Тверское до понедельника. Удальцов также намерен оспаривать задержание в суде. Ему предъявили обвинение по статье 20.2 КоАП – «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания».

Ранее Удальцов заявил, что московские власти отказались согласовывать акцию «Антикапитализм-2017» и не предложили альтернативного варианта. Лидер «Левого фронта» заявил, что он намерен провести митинг в форме «народных гуляний».

Сергей Удальцов вышел из колонии 7 августа, где провел три года после приговора суда об организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 года.

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