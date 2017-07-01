В столице задержали девушек с чистыми листами бумаги в руках

В столице на Крымском валу задержали двух несовершеннолетних девушек. Сообщается, что их рты были заклеены скотчем с надписью «цензура», а в руках они держали чистые листы.

Как пишет Газета.ru, задержанные были доставлены в ОВД «Хамовники». Об этом рассказали сами девушки.

Там полиция попросила их открыть сумки, после чего сотрудники правоохранительных органов начали в них рыться, изучая содержимое. Задержанные пожаловались, что там у них отобрали паспорта.

1 мая в Белоруссии задержали активиста, который также держал в руках чистый лист бумаги.