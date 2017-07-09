В столице задержали более 30 агитаторов из штаба Алексея Навального

В столице сотрудники полиции задержали более 30 человек, агитирующих за оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил координатор московского штаба политика Николая Ляскина. Он сказал: «На данный момент известно о 32 задержанных, из них четыре несовершеннолетних».

Как пишет Газета.ru, накануне задержали 84 человека.

Ранее в ГУ МВД по столице сообщили, что полиция Москвы задержала около 70 человек за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.