В столице задержали более 30 агитаторов из штаба Алексея Навального
В столице сотрудники полиции задержали более 30 человек, агитирующих за оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщил координатор московского штаба политика Николая Ляскина. Он сказал: «На данный момент известно о 32 задержанных, из них четыре несовершеннолетних».
Как пишет Газета.ru, накануне задержали 84 человека.
Ранее в ГУ МВД по столице сообщили, что полиция Москвы задержала около 70 человек за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.
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