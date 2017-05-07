8 и 9 мая в столице выпадет более 80% месячной нормы осадков

8 и 9 мая в Москве ожидается более 80% от месячной нормы осадков.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на Росгидромет, в праздничные дни выпадет до 42 мм осадков при норме в 51 мм. В понедельник жителей центрального региона России ожидает сильный дождь и мокрый снег.

В метеослужбе констатировали: «В этот день может выпасть до 32 мм осадков, также интенсивные осадки прогнозируются в ночь на 9 мая — еще 9 мм, в течение праздничного дня может выпасть еще 1 мм осадков».

Издание отмечает, что 9 мая спецавиация будет разгонять облака в столице, поэтому вероятность выпадения осадков составит 90%.