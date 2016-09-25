В столице Венгрии прогремел взрыв

Не менее двух человек пострадали в результате взрыва в Будапеште (Венгрия), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СМИ. Взрыв прогремел в субботу вечером на первом этаже торгового центра, расположенного недалеко от площади Октогон. Полиция оцепила район происшествия.

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