В столице Венгрии прогремел взрыв

Не менее двух человек пострадали в результате взрыва в Будапеште (Венгрия), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СМИ. Взрыв прогремел в субботу вечером на первом этаже торгового центра, расположенного недалеко от площади Октогон. Полиция оцепила район происшествия.
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