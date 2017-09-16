В столице установили памятник Михаилу Калашникову

На садовом кольце в столице установили памятник советскому конструктору Михаилу Калашникову.

Как сообщает «Газета.ru», торжественное открытие монумента запланировано на 19 сентября – в День оружейника.

Автором памятника стал Салават Щербаков. Среди известных крупных работ скульптора монумент Владимиру Великому у кремлевских стен.

Предыдущий памятник оружейнику Михаилу Калашникову был установлен в 2015 году на военном мемориальном кладбище в Мытищах, где похоронен конструктор.

В историю войдет и другой знаменитый человек - российский путешественник Федор Конюхов, который летом 2016 года совершил самый быстрый беспосадочный полет вокруг Земли. В память об этом событии сохранилась рамка с фрагментом аэростата и автографом путешественника. В начале сентября стало известно, что Федор Конюхов в ближайшее время планирует обогнуть земной шар на лодке за 222 дня.

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