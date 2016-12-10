В столице Таджикистана восстановлена подача электроэнергии

Энергоснабжение в районах Душанбе восстановлено после аварийного отключения.

Авария произошла накануне, оставив без света три из четырех районов города – Сино, Сомони и Фирдавси, передает «Интерфакс» со ссылкой на дежурную службу энергокомпании «Барки Точик». Причиной инцидента послужило резко выросшее энергопотребление, обусловленное наступившими холодами.

Отмечается, что незадолго до аварии энергокомпания объявила о смягчении лимита на потребление электричества в связи с запуском второй очереди Душанбинской ТЭЦ-2.