В столице сел самолет с поврежденным корпусом

В Москве приземлился самолет из Петербурга с поврежденным фюзеляжем.

Как сообщает РЕН ТВ, при осмотре лайнера сотрудники аэропорта заметили, что у самолета разрушена и частично отсутствует панель, соединяющая фюзеляж с верхней частью левого крыла.

В настоящее время эксперты оценивают техническое состояние воздушного судна. Какой авиакомпании принадлежит самолет, не сообщается.