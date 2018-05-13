В столице прошла акция в поддержку Telegram
В столице проходит согласованная акция «За свободный интернет» в поддержку Telegram, который блокируется Роскомнадзором с 16 апреля.
На митинге задержали более 20 националистов из «Черного блока», комитета «Нация и свобода» и Ассоциации народного сопротивления. На акцию пришли более тысячи человек, передает «Новая газета». Люди несли плакаты «Свободный интервент. Свободная Россия», «Бумажные самолетики не заблокируешь», «Открытая Россия за свободный интервент» и другие.
Соорганизаторами акции стали партии ПАРНАС, «Гражданская инициатива», «Яблоко», «5 декабря», «Демвыбор», Пиратская партия России и движение «Открытая Россия».
Предыдущая акция в поддержку мессенджера прошла 30 апреля. На ней собрались свыше 7,5 тыс. человек.
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