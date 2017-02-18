В столице произошло ДТП с участием восьми машин
На востоке Москвы столкнулись 8 машин. В результате ДТП один человек погиб.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского управления ГИБДД сообщает: «Около 11:40 на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта произошло столкновение, по предварительной информации, восьми машин».
Информация о виновных в аварии и пострадавших уточняется.
Движение транспорта по шоссе Энтузиастов затруднено.
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